Митинг коалиции под ВР требует не допустить реванша ”помаранчевой шайки”

Сторонники коалиции национального единства проводят в понедельник утром митинг под Верховной Радой.

Они расположились по всему Мариинскому парку, где установлены их палатки, а также по сторонам улицы Грушевского от Верховной Рады до отеля "Киев".

По подсчетам корреспондента "Украинской правды", по состоянию на 10.25 на митинге собралось около 3 тысяч людей.

Представители милиции отказались назвать количество участников, вместе с тем представитель скорой помощи оценил их количество в 4 тысячи.

Кроме митингующих к парку также подтягиваются сотрудники милиции.

Перед Верховной Радой установлена сцена и большой электронный экран. Перед участниками митинга выступают рядовые представители Соцпартии, КПУ и Партии регионов.

Они призывают защитить единство государства, коалиционное правительство Виктора Януковича и не допустить реванша "помаранчевой шайки".

Многие митингующие сидят на траве и лавках. Руководители отмечают присутствие на митинге членов своих групп. К большим палаткам в парке людям подносят воду. Большинство участников митинга составляют люди пенсионного возраста и студенты.

Как известно, в понедельник президент проведет с лидером Верховной Рады, его заместителями и лидерами фракций консультации по роспуску парламента.

Украинская правда