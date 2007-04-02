Симоненко надеется вместе с Тимошенко ликвидировать Ющенко

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО надеется, что оппозиция присоединится к инициативе КПУ о ликвидации института президентства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КПУ.

“Я удовлетворен, что пусть и редко, но даже в головах самых “оранжевых” и оголтелых политиканов бывают минуты просветления. И такие “просветления” мы должны в полной мере использовать в интересах людей и утверждения народовластия”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

Лидер КПУ выразил надежду, что очередное “прозрение” не за горами. “Я думаю, что следующим положением программы Компартии, которое «просветлит» мозги так называемой оппозиции будет ликвидация поста Президента, поскольку на протяжении всей новейшей истории Украины президентский пост использовался исключительно в качестве инструмента лоббирования политико-бизнесовых интересов определенных отечественных групп и кланов, а также для продвижения интересов транснациональных корпораций и иностранных государств на территории Украины “, - добавил П.СИМОНЕНКО.

По его мнению, “условия президентского ультиматума Коалиции национального единства и правительству не более чем дешевый популизм, который может слишком дорого обойтись людям”.

Он убежден, что все пункты президентского ультиматума, кроме одного, носят либо декларативный характер, как, например пункт о “завершении конституционного процесса до мая”, либо заведомо ложны. “Единственным конструктивным пунктом президентского ультиматума является позаимствованное из избирательной программы Компартии и наших предложений по изменениям к Конституции Украины положение о необходимости введения императивного мандата”, - заявил П.СИМОНЕНКО.

Он подчеркивает, что Коалиция национального доверия сформирована тремя фракциями: КПУ, Партии регионов и СПУ исключительно на конституционной основе.

«Давление на «Конституционный Суд, на самом деле, оказывает не Коалиция, а Президент и его секретариат. Политизация Коалицией МВД - миф, так как Коалицию национального единства сформировали различные по своим политическим и идеологическим убеждениям силы», - отмечает лидер КПУ.

По его мнению, Президент оказывает давления на СБУ, МИД и вмешивается в деятельность судебной власти.

«Что же касается требований узаконить положения Универсала и принять президентские поправки к Закону о Кабинете Министров, то их ЮЩЕНКО должен адресовать, в первую очередь, не Коалиции национального единства, а тем, кого он считает своими соратниками. Ведь именно фракция БЮТ проголосовала за преодоление президентского вето на Закон о Кабмине, и именно ТИМОШЕНКО наотрез отказалась подписывать Универсал», - добавил П.СИМОНЕНКО.