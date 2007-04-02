На оба Майдана Цушко будет смотреть сверху

Министерство внутренних дел Украины отмечает, что любые заявления о политизации органов внутренних дел безосновательны и провокационные.

Об этом говорится в заявлении МВД Украины, переданном УНИАН Департаментом по связям с общественностью министерства.

“В последнее время из уст некоторых политиков звучат обвинения в политизации правоохранительных органов Украины”, - отмечается в документе.

Учитывая вред, который подобные заявления могут нанести общественному спокойствию в обществе, Министерство внутренних дел подчеркивает, что любые заявления о политизации Министерства внутренних дел Украины являются безосновательными и провокационными по следующим причинам:

- на сегодняшний день ни один работник органов внутренних дел не является членом какой-либо партии или политического объединения, в своей деятельности руководствуется исключительно Конституцией и Законом Украины «О милиции»;

- ни министр внутренних дел, ни его заместители не принимают участия в политических акциях, не выступают на съездах политических партий;

- МВД четко придерживается курса, определенного министром, на деполитизацию МВД, непредвзятость во время подготовки политическими силами акций в областных центрах Украины и городе Киеве. Впервые за годы независимости Украины милиционер стоит над политическими процессами;

- в день назначения министром внутренних дел Украины, 1 декабря 2006 года, Василий ЦУШКО подал заявление о приостановке членства в Социалистической партии Украины на время исполнения обязанностей министра, и о сложении им полномочий первого секретаря политсовета СПУ и председателя фракции СПУ в Верховной Раде Украины. Это заявление поддержано соответствующим решениям Политсовета СПУ.

Министерство внутренних дел Украины заверяет, что и в дальнейшем будет защищать интересы каждого гражданина Украины независимо от его политических предпочтений, этнического происхождения и вероисповедания.