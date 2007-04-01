Шкиля спас ремень безопасности (фоторепортаж)

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ после автокатастофы, в которую он попал прошлой ночью, чувствует себя удовлетворительно.

Об этом он сообщил по телефону «Обозревателю».

По его словам скорость, с которой он ехал по Днепровской набережной была небольшой. За несколько сотен метров от места, где произошло ДТП, А.ШКИЛЬ остановился на светофоре. Он даже не мог успеть набрать высокую скорость: «Я даже на всякий случай держал ногу на тормозах, потому что знал, что напротив заправок опасное место. Там часто разворачиваются машины. И случаются аварии», - сообщил народный депутат.

Когда машина А.ШКИЛЯ приблизилось к заправке «Соликс», на его полосу очень резко и быстро выскочил автомобиль «Mitsubishi-Proton». Удар пришелся по касательной. Машина А.ШКИЛЯ врезалась в задние правые дверцы автомобиля. А.ШКИЛЬ помнит, что машину начало крутить, она едва не перевернулась. Его так сильно ударило о руль, что подушка безопасности даже разорвалась. Народного депутата спас ремень безопасности.

У него в результате ДТП произошло сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Сейчас А.ШКИЛЬ находится в 17-й больнице.

Как сообщал УНИАН, в 00.10 А.ШКИЛЬ попал в ДТП, в результате которого погибли два человека-пассажиры “Mitsubishi-Proton”, пересекавшего двойную сплошную линию горизонтальной дорожной разметки. Среди погибших - 17-летняя дочь водителя и его знакомый. Сам водитель «Mitsubishі» не пострадал, сейчас он находится в КПЗ.

По информации пресс-секретаря А.ШКИЛЯ, Анны ТРУБАЧОВОЙ, водитель «Mitsubishі» находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Фото УНИАН