Винский: если Президент пойдет на заговор, мы будем действовать самостоятельно

Народный депутат (внефракционный), заместитель председателя Всеукраинского объединения "Батьківщина" Иосиф Винский в интервью Радио Свободазаявил, что в Украине происходит "откровенная контрреволюция". Ее цель – "отказ от демократии, от европейского пути и возможно даже потеря государственности как таковой".

Что касается возможного роспуска парламента, народный депутат сказал, что "Президент должен четко сформулировать, на какой он стороне. На стороне тех, кто его избрал, права которых сегодня четко отменяются грубым способом, или он перешел на сторону тех, против чьих ценностей боролись на Майдане... Позиция БЮТ четкая, ее высказывали многократно, мы от нее не имеем права отступаться. Если Президент и “Наша Украина” пойдут на заговор с Партией регионов, с Януковичем, это их политический выбор. Наша позиция не изменится в любом случае, потому что она основывается не на том, есть или нет у нас партнеров, она основывается на судьбе государства, на судьбе людей, и мы считаем, что нужно все делать, чтобы отстоять интересы граждан Украины. Мы тогда будем действовать самостоятельно".