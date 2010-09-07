Янукович говорит, что он «как никто» заинтересован в честных выборах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что заинтересован в том, чтобы местные выборы в Украине прошли прозрачно и честно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время открытия седьмой сессии парламента шестого созыва.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он «как никто не заинтересован в том, чтобы они (выборы в местные советы 31 октября – УНИАН) прошли прозрачно и честно». «Если мы это с вами сообща сделаем, то мы предпримем общий очередной шаг по развитию демократического государства», добавил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в будущем году Украина будет праздновать 20-летие своей независимости. По его словам, важно, чтобы следующий год стал «годом единения нашей страны, чтобы наши шаги были направлены на то - украинский народ живет сообща под единой крышей сильной страны, которой мы будем гордиться”.