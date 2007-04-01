Депутаты хотят регулярно общаться с министрами. Устно или в письменной форме

Народные депутаты Украины предлагают внедрить проведение "часа вопросов к правительству".

Текст соответствующего проекта постановления о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (о проведении "часа вопросов к правительству") зарегистрирован в ВР 30 марта с.г. под номером 3413.

Инициаторами законопроекта являются депутаты Александр ЕФРЕМОВ (Партия регионов) и Сергей САС (БЮТ).

Согласно проекту постановления, “час вопросов к правительству” будет проводиться каждую пятницу каждой пленарной недели с 10 до 11 часов. Во время проведения “часа правительства” в заседании Верховной Рады предусматривается участие Кабинета министров Украины в полном составе, кроме тех его членов, которые не могут присутствовать по уважительным причинам. Во время проведения «часа вопросов к правительству» могут подниматься только вопросы, относящиеся к компетенции Кабинета министров Украины и центральных органов исполнительной власти, отмечается в проекте постановления.

Согласно документу, “Час вопросов к правительству” включает: вопрос от депутатских фракций к премьер-министру Украины и ответ на них (до 15 минут); вопрос от депутатских фракций к членам Кабинета министров Украины и ответ на них (до 30 минут); вопрос народных депутатов к членам Кабинета министров Украины и ответ на них (до 15 минут).

В соответствии с проектом постановления, вопросы к членам Кабинета министров Украины ставятся устно или в письменной форме. Депутатская фракция может предварительно в письменном виде сообщить премьер-министру Украины, другим членам Кабинета министров Украины о вопросах, которые им будут заданы, но не больше одного письменного вопроса к премьер-министру Украины и одного письменного вопроса к другим членам Кабинета министров Украины. Письменные вопросы от депутатских фракций подаются в аппарат Верховной Рады не позже 14.00 вторника, предшествующего дню проведения “часа вопросов к правительству”. Если на такой вторник приходится праздничный или другой нерабочий день, то письменные вопросы депутатских фракций подаются до 14.00 первого следующего рабочего дня. Аппарат ВР направляет в Кабмин Украины поданные депутатскими фракциями письменные вопросы до 18.00 последнего рабочего дня подачи письменных вопросов.