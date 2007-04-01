ДТП в Киеве: пострадал народный депутат Андрей Шкиль

Сегодня ночью в дорожно-транспортном происшествии пострадал народный депутат Украины Андрей ШКИЛЬ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, ДТП произошло в полночь 1 апреля на улице Днепровская набережная. Вследствие ДТП погибли двое людей и еще двое – травмированы. Среди травмированных - народный депутат Украины Андрей ШКИЛЬ.

Работники милиции при осмотре места поисшествия установили, что водитель автомобиля Мitsubishi-proton (киевлянин, 1963 г.р.), двигаясь по Днепровской набережной в направлении ул. Березняковской, в районе АЗС «Солекс», выполняя левый поворот через двойную сплошную линию горизонтальной дорожной разметки, не дал преимущество в движении автомобилю Нyundai-grandeur, за рулем которого находился А.ШКИЛЬ, который двигался навстречу, вследствие чего произошло столкновение.

В результате ДТП двое пассажиров (1960 г.р. и 1989 г.р.) автомобиля Мitsubishi погибли на месте происшествия.

А.ШКИЛЬ с телесными повреждениями доставлен в отделение политравмы Киевской городской больницы №17.

Обстоятельства и виновники происшествия будут установлены после проведения всех необходимых экспертиз.