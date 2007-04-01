Коалиция будет бороться с Ющенко его же оружием

Если Президент Виктор ЮЩЕНКО подпишет указ о роспуске Верховной Рады, то коалиция обратится в Конституционный суд относительно конституционности этого указа.

Об этом сообщила лидер фракции Партии регионов, координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЕВА в эфире «5-го канала».

«А дальше будем ожидать его (Конституционного суда - УНИАН) результатов", - прибавила она.

В то же время, Р.БОГАТЫРЕВА считает, что В.ЮЩЕНКО своими речами «дал понять, что не будет никакого роспуска».

«Он по своей сути не такой человек, чтобы начинать с ультиматумов», - цитирует лидера парламентского большинства «Украинская правда».

Комментируя избрание лидером «Нашей Украины» Вячеслава КИРИЛЕНКО, Р.БОГАТЫРЕВА выразила мнение, что «это путь в минусовку и подтанцовку Юлии ТИМОШЕНКО».