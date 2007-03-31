Митинг оппозиции требует от Президента воспользоваться конституционным правом

Участники акции "Геть зРаду" на Майдане Незалежности требуют от Президента роспуска парламента. Об этом говорится в резолюции народного митинга «Геть зРаду!», текст которой зачитал со сцены один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

“Перед угрозой антиконституционного переворота, потери государственного суверенитета и целостности Украины и отстаивая выбор Украинского народа, мы обращаемся к Президенту Украины с требованием воспользоваться своим конституционным правом и распустить парламент!”, - отмечается в документе.

Объединенная оппозиция предостерегает, что деятельность парламентского большинства и правительства направлена на государственный переворот и узурпацию власти. “Мы стоим за шаг от того, когда кучка олигархов и криминалитета по своему усмотрению, вопреки Конституции, законам и воле граждан, будет определять судьбу сорокавосьмимилионной нации”, - отмечается в резолюции.

По мнению оппозиции, “этот парламент утратил мандат доверия избирателей и перестал отображать политическую волю украинского общества. При таких обстоятельствах все демократические страны прибегают к перевыборам как единственно возможному средству подтвердить или опровергнуть курс развития государства”.

“Мы убеждены, что только путем новых выборов в Верховную Раду украинский народ сможет очистить власть от предателей и избрать тех, кто будет работать в интересах народа и для народа!”, - подчеркивается в резолюции.