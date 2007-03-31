Кириленко боится, что следующих парламентских выборов не будет

Лидер "Народного союза "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО предупреждает, если не распустить нынешний состав Верховной Рады, следующих парламентских выборов не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО сказал, выступая на Майдане Незалежности.

По его словам, если не распустить нынешний парламент, то в 2011 году – году следующих выборов в Верховную Раду, выборов как таковых не будет.

Как сообщал УНИАН, на Майдане Незалежности в Киеве собралось около 200 тысяч людей. Они слушают лидеров оппозиции Вячеслава КИРИЛЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

От “Нашей Украины” на Майдан пришли председатель партии В.КИРИЛЕНКО, народные депутаты Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Александр ТРЕТЬЯКОВ, Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Борис БЕСПАЛЫЙ, Валерий БОРИСОВ, Павел ЖЕБРИВСКИЙ, а также председатель Молодежного Союза “Наша Украина” Степан БАРНА. От парламентской фракции “Наша Украина” - Давид ЖВАНИЯ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Евгений ГИРНЫК.