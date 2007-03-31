На митинге коалиции Цушко насчитал 30 тысяч

Сегодня в центральной части Киева продолжаются массовые мероприятия различных политических сил, в которых принимают участие несколько десятков тысяч жителей и гостей столицы Украины.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью МВД Украины, в частности, на Европейской площади с 14:00 продолжается концерт и митинг сторонников парламентско-правительственной коалиции, где на 17:00 находились около 30 тысяч граждан.

В то же время на 17:30 на Майдане Незалежности собрались около 15 тысяч сторонников оппозиции.

Общественный порядок в центральной части города обеспечивают почти полторы тысячи работников милиции. На это время нарушений общественного порядка не зафиксировано.