Тимошенко думала, что это реванш, это конец борьбы...

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что получение антикризисной коалицией 300 голосов может изменить внутреннюю и внешнюю политику Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, выступая в Киеве на Майдане Незалежности на митинге оппозиционных сил, выступающих против действия ныне действующего состава КМУ и большинства в парламенте.

«Это изменение внутренней и внешней политики», - сказала она, имея в виду возможность получения 300 голосов в украинском парламенте.

По ее словам, Помаранчевая революция и люди, которые ее поддерживали, считали, что таким образом они положат конец власти, действующей вопреки интересов людей.

«Мы думали, что это реванш, это конец борьбы», - сказала она, добавив при этом, что, по ее убеждению, Помаранчевая революция стала началом борьбы с властью, которая действовала во времена КУЧМЫ и действует сейчас.

Ю.ТИМОШЕНКО еще раз подчеркнула, что она считает недопустимым вступление Украины в Единое экономическое пространство, поскольку Украина не будет иметь от этого никакой выгоды и будет ограничена в правах по решению, в том числе собственных интересов.

Говоря о возможных досрочных парламентских выборах, она еще раз подтвердила свои слова, сказанные ранее, поскольку, как она считает, это является единственным путем для избрания власти, которая будет действовать во имя интересов народа.

В то же время она выразила свое убеждение в том, что на досрочных парламентских выборах не найдется места для отдельных политических сил, которые потом, после того как попали в парламент, предали интересы Помаранчевой революции.

В контексте указанного Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Предатели-социалисты не пройдут!».