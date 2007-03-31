На митинг на Майдане Незалежности уже собрались около 50 тыс. человек

На Майдане Незалежности проходит митинг объединенной оппозиции. Майдан уже заполнен – сейчас на нем собралось около 50 тысяч - они находятся на самом Майдане Незалежности перед сценой и монументом Независимости, а также на окружающих склонах. Участники акции держат в руках флаги БЮТ, «Нашей Украины», «Поры», движений «Антикриминальный выбор», «Народная самооборона», "Европейская платформа для Украины".

В 17.00 начался концерт, который ведет Ди-джей Майдана, - актер Евгений НИЩУК. Перед участниками акции уже выступили Марийка БУРМАКА, группы "Мандры", "Мертвый пивень", и другие.

В 19.00 перед участниками митинга выступят лидеры оппозиции: Вячеслав КИРИЛЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК и другие депутаты от оппозиции.