Более 15 тысяч человек на Майдане требуют распустить ВР

На Майдане Незалежности более 15 тыс. человек собрались на митинг с требованием распустить Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат в руках флаги БЮТ, «Нашей Украины», «Поры», движений «Антикриминальный выбор», «Народная самооборона», "Европейская платформа для Украины".

В 17.00 начался концерт и ожидается, что в 19.00 перед участниками митинга выступят лидеры оппозиции: Юлия ТИМОШЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК и другие депутаты от оппозиции.

Между митингами оппозиции на Майдане Незалежности и митингом в поддержку правительства, который проходит на Европейской площади, расположено 4 ряда металлических ограждений, вдоль которых плотно стоят сотрудники правоохранительных органов.