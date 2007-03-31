Луценко выбрал стратегию: перезагрузка Украины

Лидер гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что сегодняшний Майдан продемонстрирует, “сколько свободных людей живет в свободном государстве”.

Как сообщает официальный сайт гражданского движения “Народная самооборона”, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал на съезде политической партии “Народный Союз “Наша Украина”.

“Мы, “Народная самооборона”, - отмечал лидер гражданского движения, - не ставим самоцелью идею немедленных досрочных парламентских выборов. Это только тактика. Тактика действий, которая диктует нашу стратегию. А наша стратегия – это перезагрузка Украины. Мы выступаем за перезагрузку Украины. С демократическими партиями украинской политики мы достигли главных консультаций”.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня достигнуты две важные цели: “Во-первых, оппозиция и демократические силы объединились, и сегодня это самый крупный результат, который вселяет оптимизм в последующие действия”. Вторым важным достижением Ю.ЛУЦЕНКО считает то, что власть (коалиция), испугалась.

Он также выразил поддержку ультиматума, который выдвинул Президент Украины относительно неконституционных действий парламента по формированию коалиции.

“Я заявляю – окна Президента выходят на Майдан”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Относительно себя и своих действий, он отметил, что четко знает свой долг и свое место. “Мое место – в едином списке демократических сил. Как говорят, в каждой шутке есть доля правды. Так вот, НСНУ – это аббревиатура “Народной самообороны и “Нашей Украины”, - пошутил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве на Майдане Незалежности в 17.00 состоится общественная акция, организованная демократическими силами. На мероприятии, как ожидается, выступят Вячеслав КИРИЛЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО.