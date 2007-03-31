Мартынюк готов вернуть коалицию к численности 238 депутатов

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК считает, что на расширение коалиции за счет внефракционных депутатов следует наложить мораторий до вынесения решения Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Мы готовы вернуться к тому, чтобы в коалиции было 238 депутатов, и временно наложить мораторий на тех, кто хотел бы присоединиться к коалиции до вывода КС», - сказал А.МАРТЫНЮК. Он отметил, что в случае решения КС о возможности присоединения внефракционных депутатов, большинство будет рассматривать вопрос об их присоединении.

В то же время, А.МАРТЫНЮК заверил, что решение КС будет в интересах коалиции, поскольку Конституция дает право свободно действовать народным депутатам.

В то же время, он отметил, если КС запретит присоединение внефракционных депутатов к коалиции, тогда большинство будет работать в сегодняшнем составе – в количестве 238 депутатов.

«Мы будем собираться, я думаю, что большинство примет такое решение», - добавил он.