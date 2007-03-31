Наша Украина с понедельника будет готовиться к выборам

Председатель партии «Народный Союз Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что НСНУ уже со следующей недели будет готовиться к проведению досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после проведения съезда НСНУ.

По словам В.КИРИЛЕНКО, подготовка к досрочным выборам является одним из главных направлений деятельности партии.

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что готов к исполнению обязанностей председателя партии. По его словам, НСНУ будет проводить более усиленную работу в регионах. Кроме того, сказал он, одной из главных управленческих задач является приближение партийной структуры к ежедневной деятельности непосредственно с избирателями.

Как напомнил В.КИРИЛЕНКО, на съезде НСНУ было принято решение возобновить работу штабов для проведения досрочных выборов в Верховную Раду.