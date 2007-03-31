2 апреля Ющенко даст последний шанс коалиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает, что примет решение о роспуске парламента, если консультации с руководством Верховной Рады будут бесперспективными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции после завершения съезда партии “Народный Союз Наша Украина”.

В.ЮЩЕНКО подтвердил, что в понедельник, 2 апреля, он приглашает председателя ВР Александра МОРОЗА, руководителей фракций и групп парламента для проведения официальных консультаций, которые предшествуют роспуску Верховной Рады.