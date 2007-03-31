Симоненко считает, что ”оранжевый хаос” возглавил Ющенко

На Европейской площади в Києве проходит митинг сторонников Форума национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался с выступления лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО, который подчеркнул, что национальное единство лежит в плоскости подчинения власти выбору народа.

Кроме этого, по его словам, необходимо создать условия для экономического развития страны и увеличения социальных доходов населения.

П.СИМОНЕНКО также подчеркнул необходимость рассмотреть проблему языка в Украине.

По его убеждению, «оранжевый хаос» в Украине возглавляет Президент Виктор ЮЩЕНКО.

Кроме того, убежден лидер КПУ, В.ЮЩЕНКО и его окружение оказывают давление на Конституционный Суд. «Президент и его окружение стремятся создать хаос в Украине», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО, добавив, что это может привести к расколу страны.

Он выразил надежду, что партнеры коммунистов по антикризисной коалиции поддержат идею КПУ и ликвидируют институт президентства.