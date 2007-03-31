Наша Украина призвала Ющенко распустить парламент

Партия “Народный Союз Наша Украина” обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с призывом досрочно прекратить полномочия нынешнего состава Верховной Рады Украины и назначить внеочередные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции четвертого съезда НСНУ «Об общественно-политической ситуации в Украине и действиях объединенной оппозиции», за которую проголосовали все делегаты (в зале зарегистрированы 1293 делегата – УНИАН).

Также в резолюции отмечается, что съезд одобряет действия руководства партии, направленные на выполнение решений третьего съезда НСНУ о координировании оппозиционной деятельности с Блоком Юлии Тимошенко и противодействии попыткам узурпации власти со стороны антиукраинских политических сил.

Съезд поручил новоизбранным руководящим органам партии и в дальнейшем координировать свою деятельность с БЮТ, Гражданским движением «Народная самооборона» и другими демократическими политическими силами с целью защиты народного волеизъявления и демократического развития Украины.

Делегаты съезда поручили всем партийным организациям обеспечить политическую поддержку действий Президента Украины, направленных на защиту демократического внутреннего и внешнего курса Украины, поддержанного на президентских выборах 2004 года.

Также, согласно резолюции, образуется центральный избирательный штаб и региональные избирательные штабы партии по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины.

НСНУ также намерена инициировать проведение межпартийного съезда блока "Наша Украина" в связи с вхождением представителей Партии промышленников и предпринимателей Украины в состав действующего правительства (речь идет о лидере ПППУ, министре экономики Анатолии КИНАХЕ – УНИАН).