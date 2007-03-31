В ”первый эшелон” Нашей Украины вошли более 200 человек

Делегаты съезда партии “Народный Союз Наша Украина” утвердили состав Совета партии в количестве 204 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего решения сегодня, во время проведения четвертого съезда НСНУ, проголосовали 1140 делегатов, против - 7, воздержались - 11.

В частности, в состав Совета партии вошли 31 народный депутат - член фракции «Наша Украина», председатель Житомирского облсовета Ирина СИНЯВСКАЯ, председатель Закарпатского облсовета - Михаил КИЧКОВСКИЙ, Львовской - Мирослав СЕНИК, Хмельницкой - Иван ГЛАДУНЯК, городской председатель Винницы Владимир ГРОЙСМАН, городской председатель Житомира - Вера ШЕЛУДЧЕНКО, Львова - Андрей САДОВЫЙ, Одессы - Эдуард ГУРВИЦ, Тернополя - Роман ЗАСТАВНЫЙ, председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Запорожской - Евгений ЧЕРВОНЕНКО, Харьковской - Арсен АВАКОВ и Одесской - Иван ПЛАЧКОВ.

Кроме того, в состав Совета партии вошли председатель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, его первый заместитель Иван ВАСЮНИК и заместитель Виктор БОНДАРЬ.

Также членами Совета партии стали заместитель председателя Центрального исполнительного комитета НСНУ Игорь ЖДАНОВ и постоянный представитель Президента Украины в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ.