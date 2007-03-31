В Киеве на Европейской площади начался митинг коалиционных сил.

Сейчас выступает лидер КПУ Петр Симоненко.

Как передает корреспондент УНИАН, на Европейской площади присутствует около 2 тысяч человек с символикой Партии регионов, КПУ и СПУ, в основном молодежь.

Для обеспечения охраны правопорядка на улице Крещатик возле Европейской площади установлены заграждения, возле которых дежурят сотрудники милиции.

В прилегающих к центральной улице Киева дворах сосредоточены сотрудники спецподразделения МВД «Беркут» и Внутренних войск МВД.

В 17.00 на Майдане Незалежности должен начаться митинг с участием оппозиционных сил, в том числе лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, лидера Гражданского движения «Народная самооборона», экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, народных депутатов от оппозиции.

Как сообщал УНИАН, по информации ЦОС УМВД Украины в г. Киеве, для охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий в центре столицы планировалось привлечь до 6 тысяч сотрудников милиции, включая резерв, в том числе до тысячи сотрудников МВД из других регионов Украины.