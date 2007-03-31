Главой НСНУ избрали Кириленко

Делегаты съезда партии “Народный Союз Наша Украина” избрали председателем партии народного депутата, лидера фракции “Наша Украина” Вячеслава КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 1176 делегатов съезда, против – 51, воздержались - 22.

В.КИРИЛЕНКО после избрания поблагодарил делегатов съезда за выраженное ему доверие. При этом он отметил, что ни у кого не возникает сомнения, что лидером «Нашей Украины» остается Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. «Никто с этим спорить не будет», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО призвал членов партии оставить позади все противоречия, которые возникали до сих пор. По его словам, только это позволит «Нашей Украине» и в дальнейшем достигать своей цели. «У нас нет тех сдерживающих факторов, которые сделают достижение новых высот невозможным», - сказал В.КИРИЛЕНКО. Он также заверил, что "Наша Украина" и в дальнейшем будет реализовывать свой план относительно единства в Украине.

При этом председатель партии отметил, что миллионы людей сегодня поддерживают активизацию оппозиционных политических сил.

В.КИРИЛЕНКО заверил, что оппозиция сделает все возможное, чтобы не допустить возвращения кучмизма.