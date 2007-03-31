Ющенко снял свою кандидатуру на пост главы Нашей Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отказался от должности председателя политической партии «Народный Союз «Наша Украина», осталась лишь одна кандидатура – лидера парламентской фракции «Наша Украина» Вячеслава КИРИЛЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

Перед этим делегаты Киевской, Житомирской, Запорожской областных организаций выдвинули кандидатуру В.ЮЩЕНКО, а представители Харьковской, Львовской – кандидатуру В.КИРИЛЕНКО.

Те, кто выдвигал кандидатуру В.КИРИЛЕНКО, организации и отдельные члены партии отмечали, что В.ЮЩЕНКО является неопровержимым лидером НСНУ, однако, председателем партии должен быть человек, который непосредственно работает в партии.

В.ЮЩЕНКО в своем выступлении подчеркнул, что он глубоко благодарен за то, что его кандидатура была выдвинута. «Я все эмоции понимаю, но отсюда (ЮЩЕНКО показал Конституцию Украины – УНИАН) начинается демократия», - сказал он, объяснив, что Конституция запрещает ему возглавлять общественные объединения.

Он подчеркнул, что остается с партией и ее неотъемлемой частью. Он также подчеркнул, что остается почетным председателем партии.

«Если в новом офисе для меня найдется кабинет, я был бы очень благодарен», - подчеркнул Президент.

Он также выразил поддержку партии и отметил, что он благодарен ей и обязан: «Я понимаю, насколько я обязан партии, насколько и должен быть благодарен партии».

Он также выразил убеждение, что НСНУ – единственная политическая сила, которая глубоко беспокоится о национальном патриотизме, перестройке национальной экономики, евроатлантической интеграции.

После самоотвода В.ЮЩЕНКО осталась одна кандидатура – В.КИРИЛЕНКО. Президент выразил поддержку этой кандидатуре и высоко оценил профессиональные и моральные качества В.КИРИЛЕНКО.