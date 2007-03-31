Бабу Параску приняли в Нашу Украину

14:15, 31 марта 2007
Политика
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Ющенко подарил цветы

В ряды политической партии "Народный Союз “Наша Украина" приняли активистку Помаранчевой революции Параску КОРОЛЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, на съезде партии Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО зачитал заявление П.КОРОЛЮК с просьбой принять ее в ряды партии.

Депутаты проголосовали за это единогласно.

После этого Президент вручил П.КОРОЛЮК букет цветов.

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