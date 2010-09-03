ЦИК объявил избирательную кампанию

Центральная избирательная комиссия официально объявила о начале с 11 сентября избирательного процесса по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал на заседании ЦИК председатель комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

«Центральная избирательная комиссия объявляет о начале 11 сентября избирательного процесса очередных выборов депутатов Верховной Рады АР Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября 2010 года, кроме выборов киевского городского председателя, депутатов Киевского городского совета и Тернопольского областного совета», - сказал В.ШАПОВАЛ.