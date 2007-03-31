Ющенко огласил 7 требований к коалиции

Президент Виктор Ющенко предложил несколько путей выхода из политического кризиса в Украине с целью недопущения узурпации власти. Об этом, как передает корреспондент «Главреда», он сказал во время выступления на съезде партии «Наша Украина».

Во-первых, он предложил на первом пленарном заседании ВР прекратить антиконституционную индивидуальную практику формирования коалиции в парламенте.

Во-вторых, принять закон об императивном мандате для народных депутатов Украины.

Третье, что предлагает Президент, обеспечить беспрепятственное рассмотрение Конституционным судом всех резонансных дел, попытки давления на КС пресекаются.

Ющенко также призывает прекратить политизацию правоохранительных органов, высших должностных лиц силовых структур, которые не справляются со своими обязанностями, отправить в отставку.

Президент предлагает незамедлительно начать конституционный процесс. «Единая конституционная комиссия начинает работу со следующей недели, а наработанные ею изменения рассматриваются в апреле-мае. Второй этап политреформы рассматривать в пакете с нарабатанными изменениями, и ми их принимаем осенью», - сказал Ющенко.

Кроме того, он предлагает положения Универсала национального единства закрепить на законодательном уровне.

Ющенко призвал рассмотреть и принять новую редакцию закона о Кабмине с учетом поправок Президента Украины.

«После нахождения взаимопонимания по ключевым вопросам Президент, правительство и Верховная Рада вырабатывают новый механизм сотрудничества», - заключил Ющенко.