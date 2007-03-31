Ющенко хочет изменить Конституцию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает сожаление, что провластная коалиция блокирует создание Конституционной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на съезде партии «Народный Союз «Наша Украина».

Президент в очередной раз подчеркнул необходимость внесения изменений в Конституцию Украины.

По словам В.ЮЩЕНКО, «те интриги, которые формируются до сегодняшнего дня по Конституционной комиссии, показывают, что нет воли и желания формировать стабильную ситуацию в стране».

Он рассказал о предложенном плане создания Конституционной комиссии из представителей Верховной Рады, Кабинета Министров, Секретариата Президента, юристов, политических аналитиков, журналистов, которые бы могли наработать согласованный вариант Основного закона. В.ЮЩЕНКО также отметил свою готовность в случае необходимости вынести на референдум отдельные предложения до внесения изменений в Конституцию, после чего наработанный проект будет внесен в парламент.

«Я спрашиваю у партий, что в этой позиции является некорректным, но, к сожалению, до сих пор комиссия не работает», - сказал Президент. По его словам, это свидетельствует, что власть думает не о стабильности, а о формировании системы ручного управления страной.