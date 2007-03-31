Порошенко не вдохновил Ющенко и насмешил Балогу

Депутат "Нашей Украины" Петр Порошенко отрицает, что он выступает против роспуска парламента.

Об этом он заявил на съезде "Нашей Украины" в субботу.

"Многие люди утверждают, что Порошенко против роспуска парламента. Это вранье! Я считаю, что сегодня наш съезд должен принять резолюцию, что "Наша Украина" выступает за роспуск Верховной Рады. Но убрать требования к президенту относительно роспуска. Это моя позиция", - объяснил Порошенко.

Вместе с тем эти слова Порошенко были встречены недовольными возгласами зала, которые требовали голосовать "без но".

"Никто не закроет мне рот своими "без но". Мы должны проголосовать за роспуск парламента, но ультиматумов президенту не ставить", - подчеркнул он.

Кроме того, Порошенко призвал внести изменения в устав партии лишь в части, которая касается избрания председателя партии и не голосовать за остальную часть пунктов, которые касаются региональных ячеек. "Региональные ячейки должны сами определить, кто их должен возглавлять", - подчеркнул он.

Кроме того, депутат попросил голосовать изменения в устав "лишь в тесной связке с просьбой к президенту возглавить партию".

Слова Порошенко президент встретил со скептическим выражением лица, а глава Секретариата президента и экс-глава совета партии Виктор Балога в это время откровенно смеялся.

Украинская правда