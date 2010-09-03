Сегодня Тимошенко придет к Шустеру

На телеканал "Украина"

Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в программе «Шустер Live» телеканала «Украина». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ. Тема программы: «Первая осень новой власти: репрессии или справедливость? Свобода слова или цензура? Европейский выбор или управляемая демократия?». Начало программы – в 20.20. Планируется, что Ю.ТИМОШЕНКО будет выступать первой.

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