Сегодня Тимошенко придет к Шустеру
12:53, 03 сентября 2010Политика
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На телеканал "Украина"
Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в программе «Шустер Live» телеканала «Украина».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
Тема программы: «Первая осень новой власти: репрессии или справедливость? Свобода слова или цензура? Европейский выбор или управляемая демократия?».
Начало программы – в 20.20.
Планируется, что Ю.ТИМОШЕНКО будет выступать первой.
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