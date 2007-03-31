Ющенко готов стать на весы вместе с Януковичем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сегодня властная коалиция, хоть и призывает к стабильности, в действительности дестабилизирует ситуацию в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на съезде НСНУ.

Он повторил свои тезисы о невыполнении Универсала, о невыполнении лозунгов по поводу политической стабильности.

В частности, он привел пример по закону о Кабинете министров. Говоря о новеллах этого закона, которые лишают Президента его конституционных прав, В.ЮЩЕНКО отметил: «Это и есть беспокойство о стабильности в стране? Нет. Это - беспокойство об узурпации власти».

В.ЮЩЕНКО повторил и ряд других позиций, отметив, что говорит обо всем этом для того, чтобы члены НСНУ и все люди вообще «клали на весы: кто стоит под трафаретом - мы за национальное единство, и кто это единство разваливает».

Президент призвал отличать политику от политиканства.

Кроме того, во время выступления он неоднократно подчеркивал, что сегодняшние действия коалиции можно расценивать как узурпацию власти.