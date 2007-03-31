Место главы Нашей Украины освободилось

Виктор БАЛОГА сложил с себя полномочия председателя совета партии «Народный союз «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА сообщил сегодня во время проведения IV съезда НСНУ. По его словам, за последнее время партия выработала четкую политическую линию своей деятельности. Кроме того, НСНУ, отметил он, «укрепилась организационно и кадрово».

Он также отметил, что "Наша Украина" и в дальнейшем является «живым политическим организмом». В частности, по словам В.БАЛОГИ, партия трансформируется и адаптируется к новым задачам. Он также выразил благодарность членам совета партии, а также руководителю фракции "Наша Украина" в Верховной Раде Вячеславу КИРИЛЕНКО за стабилизацию ситуации в середине НСНУ.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2006 года Совет НСНУ на своем заседании избрал председателя Секретариата Президента В.БАЛОГУ председателем Совета партии, Романа БЕССМЕРТНОГО - председателем исполкома партии. Также Совет НСНУ избрал Президиум в составе 14 человек.

18 декабря В.БАЛОГА сказал, что не намерен баллотироваться на должность председателя Совета «Народного Союза Наша Украина» на следующем съезде партии.