Президент подпишет указ о роспуске парламента, если...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает подписать указ о роспуске Верховной Рады, если не будет прекращен процесс формирования коалиции антиконституционными способами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня, выступая на съезде "Нашей Украины". «Если не будет возобновлена на конституционной основе деятельность большинства, я подпишу указ о роспуске парламента», - сказал Президент. Кроме того, глава государства призвал нынешнее большинство прекратить процесс узурпации власти.

В частности, глава государства требует на первом заседании Верховной Рады принять решение о прекращении формирования коалиции на основе индивидуального членства. Кроме того, Президент требует от Верховной Рады принять закон об императивном мандате для депутатов ВР и обеспечить беспрепятственное рассмотрение в Конституционном суде «всех резонансных дел».

Глава государства также требует от правительства и большинства прекратить политизацию правоохранительных органов. Глава государства также отметил, что высшие должностные лица правоохранительных органов, которые не справились со своими обязанностями, должны уйти в отставку.

Президент также отметил, что немедленно должен начаться конституционный процесс. По его словам, единая конституционная комиссия должна начать свою работу на будущей неделе, а все изменения в Конституцию должны быть обсуждены уже в апреле-мае этого года. Второй этап конституционной реформы должен быть осуществлен осенью этого года.

Глава государства также отметил, что на законодательном уровне должны быть закреплены положения Универсала национального единства. Кроме того, по его словам, должна быть принята новая редакция закона о Кабинете министров с учетом предложений главы государства. В.ЮЩЕНКО отметил, что после нахождения компромисса по ключевым вопросам между Президентом, председателем ВР и Кабинетом министров, должен быть выписан новый механизм сотрудничества.