Партия регионов все еще свозит в столицу своих сторонников

С самого утра в столицу прибывают участники акций из разных областей Украины. Преимущественно это сторонники Партии регионов, сообщает 5 канал.

Около трех тысяч митингующих уже следуют от столичного вокзала к центр города. Первыми прибыли молодые люди, которые не объяснили цель приезда. Впоследствии около двух тысяч лиц под флагами с символикой Партии регионов организовано двинулись к Европейской площади. Они охотно рассказывают о политических убеждениях. Говорят, поддерживают политику Премьер-министра Виктора Януковича и выступают против роспуска Верховной Рады.

Возле Речного причала Киева устроили стоянку около восьмидесяти автобусов с номерами южных, центральных и восточных областей. Пассажиры - сторонники премьерской партии.

Пратия Регионов в поддержку своей политической акции обещает сегодня вывести на улицы Киева сто тысяч людей. Коалиция планирует проводить акции на Европейской, Михайловской, Софиевской и Контрактовой площадях. А также в Мариинском парке и парке Шевченко.

Напомним, что в пятницу вечером около двух сотен луганчан с центральной площади города отправились в Киев на трех автобусах.

По большей части это пенсионеры, студенты вузов и техникумов. Как утверждают организаторы поездки, в столицу отправились больше 2 тысяч жителей Луганской области. По их словам, все они едут по собственному желанию в поддержку Партии регионов. Сейчас они прибывают в Киев.

Сторонники ПР, которые прибыли накануне, разместились в палаточном городке в Мариинском парке. Там установили около 100 палаток.

Регионал Владислав Лукьянов опроверг информацию об установлении палаток ПР на Площади Независимости.