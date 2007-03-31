Ехануров разрешил голосовать за Ющенко двумя руками

Большинство делегатов IV съезда политической партии "Народный Союз Наша Украина" высказались за избрание председателем партии Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом съезда один из руководителей НСНУ Юрий ЕХАНУРОВ вышел на трибуну и предложил провести рейтинговое голосование, «которое ни к чему не обязывает».

Он объяснил это необходимостью проверить настроение у делегатов съезда.

Ю.ЕХАНУРОВ поставил на голосование вопрос, кто поддержит избрание В.ЮЩЕНКО председателем партии. При этом он разрешил голосовать даже двумя руками.

Большинство делегатов съезда проголосовали «за».

Как передает корреспондент УНИАН, в Киеве начался IV съезд политической партии «Народный Союз «Наша Украина».

На съезде присутствует почетный председатель Виктор ЮЩЕНКО.

В зале зарегистрировались1293 делегата.

В повестке дня съезда - доклад о деятельности совета партии НСНУ за отчетный период.

Планируется, что с докладом выступит председатель совета партии Виктор БАЛОГА. Также планируется принять новую редакцию устава партии и избрать руководящие органы партии.