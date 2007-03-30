Киевадминистрация: сцену и палатки убрать, митинговать где угодно, но не на Майдане

Шевченковский районный суд Киева, куда обратились городские власти, своим решением ограничил проведение политических акций на Майдане Независимости 31 марта.

Как отметил в интервью УНИАН начальник Главного управления по вопросам внутренней политики Киевской городской госадминистрации Виктор ГОНЧАРУК, этим решением суд запретил всем без исключения политическим силам проводить завтра на Майдане Независимости какие-либо мероприятия. По решению суда на Майдане должны быть демонтированы как сценические конструкции, так и палатки, которые установили БЮТ и «Наша Украина».

Он также обратил внимание на то, что ограничение права проводить политические акции на центральной площади города касается как Партии Регионов, Союза молодежи регионов Украины, которые можно отнести к провластным силам, так и оппозиционных сил – БЮТ, «НУ», а также на то, что ограничивается только место проведения. По его словам, политическим партиям не запрещено проводить свои акции в любом другом месте в Киеве, которое указывалось в их заявках, поскольку каждая из них писала сразу о нескольких площадках в столице.

В.Гончарук заверил, что в соответствии с поданными заявками, тех площадок, где разрешено проведение акций, достаточно для полноценного проведения мероприятий.

«Результаты заседания суда - прямое доказательство последовательной и беспристрастной позиции киевской городской власти, которая без оглядки на чьи-либо интересы в ситуации обострения политической ситуации, стремится оградить киевлян и гостей города от возможной угрозы для жизни и обеспечить реализацию их прав и свобод на проведение мирных демонстраций и митингов», - отметил он.

Что касается палаток, которые установила сегодня Партия Регионов в Мариинском парке, то по информации В.Гончарука, о них столичная власть не была предупреждена. Потому, скорее всего завтра управление по благоустройству и дизайну издаст соответствующее предписание об их демонтаже.