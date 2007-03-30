Лидер БЮТ Юлия Тимошенко не угрожала президенту досрочными выборами в случае, если он не подпишет указ о досрочных выборах.

Об этом сообщает Украинская правда, цитируя её заявление в эфире 5 канала.

На вопрос, что она имела в виду, говоря, что "президент или подпишет указ (о досрочных выборах), или уйдет сз поля боя" и идет ли речь о досрочных выборах президента, Тимошенко сказала, что "ни на что не намекала".

"Уйдет из поля боя – означает, что он оставит это поле боя мафии во главе с Януковичем, и даст возможность грабить Украину", - объяснила она.

"Я считаю, что это будет просто измена", - подчеркнула лидер БЮТ.

Она напомнила, что "вчера, позавчера президент делал убедительные заявления, что происходит государственный переворот" и говорил, что эпоха круглых столов завершена, а потом снова ночью вел переговоры президента и премьера.

"Я считаю, что это отступление от стратегической линии, которая должна завершиться роспуском парламента", - подчеркнула Тимошенко.

"У меня даже мечта такая возникла мечта – вынести из секретариата президента все круглые, квадратные, треугольные столы, а может и ручки позабирать, чтобы универсалы больше не подписывались", - отметила лидер БЮТ.

По словам Тимошенко, есть предел, за которым никакие универсалы уже не эффективны.