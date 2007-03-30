Митинг в Ровно требует роспуска парламента

Около сотни жителей Ровно на митинге на площади Независимости поддержали требования лидеров местных организаций партии «Народный Союз Наша Украина», ВО «Батьківщина» и Гражданского движения «Народная самооборона» о досрочном прекращении Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО полномочий Верховной Рады и проведения новых парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, телеграмму со своими требованиями участники митинга направили Президенту Украины.

Ораторы на митинге обращали внимание на то, что парламентская коалиция пытается неконституционным путем принять на себя всю полноту власти в стране и таким образом игнорирует волеизъявление избирателей.

Как отметил в интервью журналистам председатель Ровенской областной организации ВО «Батьківщина» Юрий ПРОКОПЧУК, участники митинга еще раз напомнили Президенту о его конституционной обязанности как гаранта Конституции распустить Верховную Раду, ведь, по его словам, юридические основания для этого есть.