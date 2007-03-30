Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал киевлян сохранять спокойствие во время проведения массовых акций политических сил.

Об этом идет речь в заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

Как председатель христианско-либеральной партии Украины Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ призывал все политические силы страны к диалогу и проведению круглого стола, который, по его словам, «обеспечит спокойствие Украине и, в частности киевлянам, которые сейчас больше всего чувствуют существующее политическое противостояние».

По словам мэра Киева, он лично знаком со всеми политиками, которые сегодня делают заявления, однако не может отдать преимущество никому до тех пор, пока не увидит желание вести диалог нормальным политическим путем.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ убежден, что все консультации должны проводиться открыто во главе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, “чтобы люди могли понять, о чем идет речь и самостоятельно принимать решение”.

Мэр столицы призвал киевлян сохранять спокойствие, а гостей столицы уважать город и соблюдать порядок, быть дружелюбными, “поскольку истина посередине”. “Ни в чьих устах она не может быть конечной инстанцией”, - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.