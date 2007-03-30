В Партии регионов сменили гнев на милость?

Заместитель председателя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ заявляет о готовности его партии идти на компромиссы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам.

В.КИСЕЛЕВ подчеркнул, что “политика - это искусство компромисса и они будут искать такой компромисс вместе с Президентом”.

Народный депутат выразил уверенность, что Президент не будет распускать Верховную Раду.

В то же время он заметил, что ничего не знает о пакете законов, который сегодня рассматривается как компромиссный вариант разрешения ситуации (закон о Президенте, изменения к закону о Кабмине, закон об оппозиции и внедрение императивного мандата для депутатов ВР - УНИАН).

По словам В.КИСЕЛЕВА, как только соответствующие законопроекты будут зарегистрированы, он сразу их изучит. Однако депутат выразил позицию фракции, что императивный мандат не может существовать, и это подтверждает заключение Венецианской комиссии.