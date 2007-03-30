Президент аннулировал председателя Печерского райсуда Киева
17:08, 30 марта 2007Политика
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Обстоятельства назначения проверяются
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил указ от 21 июня 2005 года о назначении Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО председателем Печерского районного суда города Киева.
Как отмечается в документе, обнародованном на официальном сайте главы государства, указ отменен “с целью проверки всех обстоятельств назначения В.КОЛЕСНИЧЕНКО председателем Печерского районного суда города Киева и в связи с обращением по этому поводу председателя Верховного Суда Украины и народных депутатов Украины”.
Как сообщал УНИАН, другим своим указом Президент назначил Инну ОТРОШ исполняющим обязанности председателя Печерского районного суда Киева.
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