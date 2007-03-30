Коалиция готова отправить в отставку нынешний состав ЦИК

Парламентская коалиция готова отправить в отставку нынешний состав Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ сегодня возле Секретариата Президента.

По его словам, сегодня для этого есть все основания, поскольку члены ЦИК нарушают присягу. Однако В.КИСЕЛЕВ отказался говорить, чем именно они нарушают присягу.

В то же время он заметил, что представители коалиции не хотели бы этого делать, однако добавил, что в случае решения Президента о досрочном прекращении полномочий ВР депутаты из правящей коалиции успеют подготовить и принять проект постановления о лишении полномочий членов ЦИК.

Справка УНИАН. Согласно статье 85 Конституции Украины, Верховная Рада назначает на должности и освобождает от должностей членов Центральной избирательной комиссии по представлению Президента Украины.