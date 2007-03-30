Тимошенко подбросила Ющенко основания для роспуска парламента

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что у Президента есть основания для роспуска парламента даже без решения Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам по окончании совместной с руководителем фракции “Наша Украина” Вячеславом КИРИЛЕНКО и лидером гражданского движения “Народная самооборона” Юрием ЛУЦЕНКО встречи с Президентом Виктором ЮЩЕНКО в Секретариате главы государства.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что во время встречи они передали Президенту более 100 подписей от политических партий и общественных организаций с призывом распустить парламент. Она в который раз отметила, что на данный момент Президент имеет все правовые основания для этого. По ее словам, досрочные парламентские выборы, по результатам которых будут избраны самые достойные, объединят страну. Она сказала, что Президент воспринял аргументы оппозиции. «У него (Президента – УНИАНА) стало значительно больше оснований для роспуска парламента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь руководитель парламентской фракции «Наша Украина» В.КИРИЛЕНКО убежден, что Президент примет решение в общенациональных интересах. По его словам, роспуск парламента и объявление досрочных парламентских выборов – это единственное правильное решение и оно в интересах защиты демократии.

Отвечая на вопрос журналистов, отвечают ли действительности намерения БЮТ в случае отказа Президента распустить парламент поддержать инициативу об одновременном проведении досрочных и президентских, и парламентских выборов, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что надеется на решение Президента о роспуске парламента, а поэтому не хочет заглядывать в будущее и рассчитывать на план «Б». Она также добавила, что «у Президента есть основания для роспуска парламента даже без решения Конституционного Суда». По словам лидера БЮТ, просто необходимо политическое решение.