Обращение Форума национального единства

Участники Форума национального единства призывают все ветви власти и оппозицию сделать все возможное для консолидации общества.

Об этом говорится в обращении участников Форума национального единства к народу Украины, которое было обнародовано сегодня на Европейской площади в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

“Призываем всех, прежде всего все ветви власти и оппозицию, объединиться вокруг ценностей национального единства. Сделать все, чтобы общество стало консолидированным, а наше продвижение к новому качеству жизни – уверенным и динамичным”, - говорится в обращении.

Кроме того, отмечается, что время, прошедшее от парламентских выборов 2006 года, формирование антикризисной коалиции и коалиционного правительства, убедительно подтвердили, что в Украине есть силы, способны взять на себя политическую ответственность за судьбу народа и обеспечить реализацию его воли.

Участники Форума отметили, что конституционная реформа стала важным шагом на пути к приведению Основного Закона Украины, украинского законодательства к европейским стандартам демократии. “Как результат, впервые за историю независимой Украины Верховная Рада и правительство работают как единый организм, в короткий срок преодолев путь от антикризисных действий к разработке новой стратегии реформирования украинского государства, которая должно вывести его в число конкурентоспособных стран мира, гарантировать людям достойный уровень жизни, а Украине авторитет в международном содружестве”, - отмечается в обращении.

Участники Форума отмечают, что в повестке дня есть закрепление позитивных результатов прошлого и начала 2007-го года, разработка и реализация Стратегии социально-экономического развития Украины до 2011 года, вступление в ВТО, сотрудничество между Украиной и ЕС относительно создания зоны свободной торговли, выход на новый уровень украинско-российских отношений.

”Все это требует эффективного взаимодействия Президента, Верховной Рады Украины, Кабинета министров, постоянного социального диалога, действенного партнерства как залога успешного осуществления реформ во всех сферах общественной жизни. Мы солидарны с позицией Президента Украины, выраженной в его обращении по случаю годовщины парламентских выборов 2006 года о том, что „демократические стандарты, право и закон должны соблюдаться всегда”, - говорится в обращении.