Митинг Форума национального единства в Киеве закончился

На Европейской площади Киева закончился митинг Форума национального единства, который длился почти два часа.

Как передает корреспондент УНИАН, перед собравшимися на митинге выступали премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, министр экономики Анатолий КИНАХ, народные депутаты, в частности лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ, депутаты местных советов от партий, которые входят в Коалицию национального единства, ректоры некоторых украинских вузов и тому подобное.

Митинг Форума национального единства закончился на Европейской площади и теперь, по предложению его организаторов, должен продлиться возле Секретариата Президента.