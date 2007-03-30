Митинг Форума национального единства в Киеве закончился
16:17, 30 марта 2007Политика
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Его продолжат под Секретариатом Ющенко?
На Европейской площади Киева закончился митинг Форума национального единства, который длился почти два часа.
Как передает корреспондент УНИАН, перед собравшимися на митинге выступали премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, министр экономики Анатолий КИНАХ, народные депутаты, в частности лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ, депутаты местных советов от партий, которые входят в Коалицию национального единства, ректоры некоторых украинских вузов и тому подобное.
Митинг Форума национального единства закончился на Европейской площади и теперь, по предложению его организаторов, должен продлиться возле Секретариата Президента.
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