Янукович утверждает, что Ющенко говорил с ним мирным тоном

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настроен на мирное решение ситуации, сложившееся в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на форуме национального единства в центре Киева.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что имел по этому поводу сегодня разговор с Президентом Украины. “Я имел разговор с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, и у него мирно настроенный тон”, - сказал премьер-министр.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что во время разговора Президент выразил уверенность, что будет найдено понимание и с этим предложением они выйдут к политическим силам. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что представители власти вынуждены сегодня оторваться от своих повседневных дел и “заниматься разговорами”. “Но этот разговор очень полезный”, - сказал премьер-министр.

Он также отметил, что сегодня “небольшая кучка политиков”, которые не довольны, что их не поддержал украинский народ, делают все, чтобы устроить досрочные парламентские выборы.

“И это делается любой ценой вне границ правового поля”, - сказал он. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что проведение досрочных выборов неуместно. “Неужели мы не навыбирались?”, - спросил премьер-министр.

Он также отметил, что сегодня депутаты из разных политических сил парламента, которые настроены на конструктивную работу, “объединяются вокруг конкретных дел”. “Мы должны жить исключительно в правовом государстве. Объединяйтесь!” - призвал В.ЯНУКОВИЧ.