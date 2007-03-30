На митинге Януковича обещали ”первое, но не последнее повышение тарифов и цен”

Первый вице-спикер парламента Адам Мартынюк, выступая на Форме национального единства и рассказывая о достижениях антикризисной коалиции и правительства, твердо пообещал «первое, но не последнее повышении тарифов и цен», передает корреспондент «Главреда».

«Верховная Рада и правительство твердо обещает, что это первое, но не последнее повышение зарплат, тарифов и цен», - сказал Мартынюк.

После этой забавной оговорки Мартынюк извинился и сказал: «Извините, не цен, а социальных выплат».