Крымская Наша Украина - против досрочного роспуска Верховной Рады

Совет Крымской организации партии «Народный Союз Наша Украина» против досрочного роспуска Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Крымской организации НСНУ.

На внеочередном заседании совет Крымской парторганизации принял решение не поддерживать позицию Центрального исполкома партии относительно необходимости досрочного роспуска Верховной Рады Украины.

По данным пресс-центра, после серьезной дискуссии, предшествовавшей такому решению, совет Крымской парторганизации высказался за правовое разрешение политического кризиса в стране.

«Сейчас нет юридических оснований для столь важного политического шага», - прокомментировал решение лидер крымских «нашеукраинцев» Владимир ЗДЫРКО. Лидер парторганизации подчеркнул, что единственным компетентным органом, правомочным дать юридическую оценку тех или иных действий парламента или Президента, является Конституционный Суд, который еще не принял решения по запросу на данную тему. «Даже если в стране налицо политический кризис, надо быть последовательными и оставаться в правовом поле, - сказал В.ЗДЫРКО. - Давайте дождемся вердикта Конституционного Суда, и тогда уже будем определяться, как нам быть». В противном случае, считает глава «нашеукраинцев» Крыма, поспешные действия могут только усугубить негативные процессы в обществе и затруднить выход из кризиса.

Совет Крымской организации НСНУ принял решение довести свою позицию до делегатов IV съезда партии, открывающегося 31 марта в Киеве, и намерен предложить делегатам не поддерживать инициативу Центрального исполнительного комитета о роспуске ВР и досрочных парламентских выборах, без аргументированных на то юридических оснований.