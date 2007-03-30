Каськив обещает, что судьба досрочных выборов решится за час

Сейчас в Секретариате Президента проходят консультации Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и лидером фракции «Наша Украина» Вячеславом КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер гражданской партии “Пора” Владислав КАСЬКИВ, выйдя из здания Секретариата.

«Я вышел с подтверждением убеждения, что в ближайшие полчаса-час решится судьба досрочных выборов», - сказал В.КАСЬКИВ, добавив, что решение - за Президентом.

Он сообщил, что сейчас у Президента находятся только Ю.ТИМОШЕНКО, В.КИРИЛЕНКО и, по словам В.КАСЬКИВА, кажется Юрий ЛУЦЕНКО.

По словам В.КАСЬКИВА, если сейчас не будет принято политическое решение, то в последующие недели политический контекст будет совсем другим. В.КАСЬКИВ выразил убеждение, что в случае отказа В.ЮЩЕНКО распустить парламент, БЮТ примет решение поддержать инициативу о проведении одновременно и парламентских, и президентских досрочных выборов. Он добавил, что в таком случае ситуация в стране сразу будет существенно обострена.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, В.КАСЬКИВ сказал, что это его личное убеждение, однако абсолютно обоснованное.